Amministrative: Serracchiani, risultato urne dimostra sintonia Pd con Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera, "lo straordinario risultato di questo turno amministrativo premia la scelta di puntare su persone competenti, esperte, che conoscono la propria comunità, che hanno le qualità per guidare al meglio le città e che sapranno anche ricucire il rapporto tra società e politica per battere disaffezione e astensione". La parlamentare aggiunge in una nota: "Ed è anche il riconoscimento della capacità del Pd di essere in sintonia con il Paese dove la pandemia ha cambiato il clima e le priorità. Abbiamo dato prova di essere un partito serio, che guarda all’interesse generale, che sostiene con forza e convinzione l’azione del governo per portare l’Italia fuori dalla crisi seguendo la strada della gradualità e del rigore". (Com)