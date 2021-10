Russia-Italia: ambasciatore Starace, dialogo ai massimi livelli nel settore della cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Russia, Giorgio Starace, ha partecipato oggi all'inaugurazione della mostra "L'arte libera. Il futurismo italiano dalla Collezione Mattioli", organizzata dal Museo Pushkin con il supporto dell'ambasciata italiana a Mosca e gli Istituti di cultura a Mosca e San Pietroburgo, e ideata dalla società Cms. Cultura di Bologna. Si tratta un'esposizione dall'altissimo valore artistico e culturale, resa possibile anche dall'altruismo e dalla generosità di Don Giacomo Rossi, nipote di Gianni Mattioli, e fortemente voluta a Mosca dall'ambasciata d'Italia, come sottolineato dall'ambasciatore Starace già lo scorso 13 ottobre, in occasione dell'esposizione in anteprima di un ritratto di Modigliani presso Villa Berg. "Ritengo che questa mostra formalizzi nel modo migliore l'avvio dell'Anno incrociato dei musei Italia-Russia, inaugurato formalmente lo scorso 29-30 settembre dai ministri della Cultura Franceschini e Lyubimova in occasione del summit museale bilaterale di Milano", ha sottolineato l'ambasciatore Starace in un passaggio del suo discorso. "È edificante osservare l'intenso, concreto e quotidiano dialogo, fino ai massimi livelli, che intercorre tra Italia e Russia nel settore della cultura. Ciò è viva e diretta testimonianza delle eccellenti relazioni culturali che tradizionalmente uniscono, prima ancora che i nostri Paesi, i nostri due Popoli. Vi è una concreta corrispondenza tra Italia e Russia, che si rinnova ogni giorno", ha concluso l'ambasciatore. (Rum)