- Il civico Marco Crocicchi è stato eletto sindaco di Bracciano con il 61,10 per cento vincendo sullo sfidante sostenuto dal centrodestra unito Armando Tondinelli fermo al 38,90 per cento dei voti. Nel Comune della Città metropolitana di Roma su 14.964 elettori si è recato alle urne il 49,97 per cento degli aventi diritto: 7.478. (Rer)