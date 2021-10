Messico: imprenditori, messa in regola di auto illegali è "attentato" al futuro del comparto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura, ha aggiunto il presidente di Coparmex, finirà per danneggiare le finanze pubbliche: rientrate nella legalità, le macchine attenueranno la domanda con una ricaduta diretta sulla produzione, e il conseguente minor gettito dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) e della tassa sul reddito (Isr). Si attende poi una strozzatura anche dell'imposta sulle auto nuove, voce che ha sin qui garantito discrete risorse all'erario. Peraltro, ha avvertito Medina Mora, il settore è già colpito dal rincaro dei prezzi delle materie prime, dall'impoverimento dell'offerta di chips sul mercato globale, per non parlare degli inevitabili ritardi legati all'entrata in vigore del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Tutte voci che non permettono, ad oggi, di sfruttare a pieno la ripresa della domanda Usa. Medina Mora ha quindi denunciato "il rischio per i casi due milioni di posti di lavoro legati alla costruzione delle macchine, al loro commercio all'ingrosso e al dettaglio", alle possibili conseguenze negative sull'ambiente per la reintroduzione di vetture non aggiornate con gli standard ecologici. (segue) (Mec)