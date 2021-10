Messico: imprenditori, messa in regola di auto illegali è "attentato" al futuro del comparto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del provvedimento ci sono le vetture usate, in genere con piccoli danni, che vengono portate oltre la frontiera senza documenti per essere rivendute in un mercato clandestino. "Le regolarizzeremo, perché vengono spesso usate per commettere illeciti ma non sono registrate. Le metteremo tutte in regola, si farà in modo di riconoscere il proprietario", aveva anticipato la scorsa settimana Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Per mettere in regola le vetture si dovrà pagare una quota "non alta, giusta", ha detto "Amlo" spiegando che in molti utilizzano queste macchine perché privi di risorse per comprarne di nuove. (segue) (Mec)