Messico: imprenditori, messa in regola di auto illegali è "attentato" al futuro del comparto (4)

- I soldi provenienti da questa operazione andranno ai singoli Stati, ha proseguito il presidente anticipando che saranno fondi da usare per opere di viabilità. L'iniziativa dovrebbe partire in sei stati di confine con gli Usa: Bassa California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon e Taumalipas). Una volta finita la fase di "rodaggio", il governo dovrebbe studiare meccanismi per estendere la legge agli altri stati della federazione. Lopez Obrador aveva anticipato l'intenzione di varare il provvedimento già a giugno scorso, ma si era riservato di rinviarlo a dopo le elezioni di medio termine, per non essere accusato di fare una mossa meramente propagandistica. (segue) (Mec)