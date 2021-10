Messico: imprenditori, messa in regola di auto illegali è "attentato" al futuro del comparto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa, nata come limite posto alle attività criminali, ha però suscitato le dure critiche delle associazioni di categoria e Analisti. In generale viene bocciata l'idea che la legge possa finire per incentivare un commercio illecito, come già testimonierebbero inchieste giornalistiche specializzate. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda) denuncia la mancata comunicazione con gli attori del settore e sottolinea il fatto che dal primo annuncio della legge il numero di veicoli entrati nel paese in modo irregolare è risultato in forte crescita. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (Amia) a sua volta attacca il provvedimento per il danno che potrà recare al patrimonio di chi ha comprato in modo regolare le auto, pagando le tasse del caso. (Mec)