Torino 2021: Porchietto (FI), grazie a Paolo Damilano per sua disponibilità e coraggio

- La vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Claudia Porchietto, in merito all'esito del ballottaggio a Torino segnala in una nota che "l'esito del ballottaggio è purtroppo chiaro e molto distante da ciò per cui abbiamo lavorato. Paolo Damilano merita un grande grazie per la sua disponibilità e per l'opportunità che ha rappresentato per il centrodestra torinese. Ha condotto una campagna guardando al futuro di Torino, mettendo al servizio la sua esperienza imprenditoriale". Per l'esponente di FI, è "un gesto di generosità nei confronti della sua città, che credo vada sottolineato aldilà di qualsiasi risultato. La delusione per questa sconfitta c'è, ma spero che una volta fatte le dovute riflessioni e analisi su cosa non ha funzionato ci sia anche la determinazione da parte di tutti nel continuare il percorso intrapreso". (Rin)