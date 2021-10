© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Di Stefano, con il 55,60 per cento dei voti, è stato eletto sindaco di Sora. La sfidante Eugenia Tersigni si è fermata al 44,40 per cento dei consensi. Nel Comune ciociaro non hanno convinto la coalizione di centrodestra, il candidato sostenuto dal Pd e quello del M5s. A Sora su 24.057 elettori al voto sono andati 13.292 avanti diritto ovvero il 55,25 per cento. (Rer)