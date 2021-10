© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un coro di "buu" in piazza Santissimi Apostoli quando nel ringraziare gli avversari, Roberto Gualtieri, neo eletto sindaco di Roma ha ringraziato "la sindaca Virginia Raggi per il suo impegno, anche se noi abbiamo criticato il suo governo", ha detto Gualtieri. Un applauso invece ha accolto i ringraziamenti per il leader di Azione, Carlo Calenda, che Gualtieri ha ringraziato "per il suo contributo". (Rer)