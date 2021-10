Sudan: nuove proteste contro il governo a Khartum, polizia disperde dimostranti con gas lacrimogeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i sostenitori dell'esercito sudanese che si erano riuniti per il terzo giorno di proteste nella capitale Khartum. Lo riferiscono i media locali. Nel frattempo il Consiglio dei ministri ha tenuto oggi una riunione d'emergenza presieduta dal primo ministro Abdalla Hamdouk per discutere dell'attuale crisi in corso nel Paese. Nel corso della riunione, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Suna", i membri del governo hanno riaffermato la loro piena volontà di affrontare l'attuale crisi politica e hanno ribadito l'importanza del dialogo tra tutte le parti dell'attuale crisi, sia tra le componenti delle Forze per la libertà e il cambiamento (Fcc), sia tra le componenti delle Ffc e la componente militare del Consiglio sovrano di transizione. Il Consiglio dei ministri, si legge in una nota, ha quindi deciso la formazione di una "cellula di crisi" congiunta di tutte le parti per affrontare la situazione attuale e "rispettare un accordo urgente su soluzioni pratiche volte a promuovere e proteggere la stabilità e il successo della trasformazione democratica civile e preservare le conquiste storiche delle lotte del nostro popolo nell'approfondimento dei valori di libertà, pace e giustizia". Il Consiglio dei ministri, prosegue la nota, ha inoltre sottolineato l'importanza per tutte le parti "di astenersi dall'escalation e dalla contro-escalation per l'interesse supremo dei cittadini e del Paese". (segue) (Res)