Sudan: nuove proteste contro il governo a Khartum, polizia disperde dimostranti con gas lacrimogeni (2)

- A conclusione della discussione, si legge nel comunicato, il presidente del Consiglio ha sottolineato "la necessità di guardare al futuro invece di annegare nei dettagli del passato", esortando a proseguire il dialogo tra tutte le parti nonostante le differenze. Nel corso della riunione, recita ancora la nota, il premier Hamdouk ha affermato che la storia "giudicherà il nostro successo nel portare stabilità e democrazia al nostro Paese e al nostro popolo, ribadendo l'importanza di affrontare l'essenza delle questioni ed evitare la personalizzazione delle questioni". Il Consiglio dei ministri ha quindi ribadito il sostegno agli sforzi compiuti per affrontare la questione del Sudan orientale e ha sottolineato lo sforzo e l'impegno incessanti per trovare soluzioni giuste che preservino gli interessi dei cittadini dell'est del Paese. Il Consiglio dei ministri, conclude la dichiarazione, "è stato informato sui contatti in corso con i leader delle proteste, guidati da Mohamed al Amin Tirik, e ha deciso di proseguire questi sforzi in modo da risolvere l'attuale situazione nel Sudan orientale, in un modo che crei un clima positivo e appropriato per raggiungere soluzioni permanenti e rimuovere ogni tipo di emarginazione dai cittadini dell'est, primo fra tutti l'emarginazione economica". (segue) (Res)