Sudan: nuove proteste contro il governo a Khartum, polizia disperde dimostranti con gas lacrimogeni (4)

- La piattaforma Ffc riunisce le forze della società civile promotrici delle proteste di massa che portarono alla caduta del presidente Omar al Bashir, nell’aprile 2019. Da due anni militari e civili condividono il potere di transizione nel Paese. La condivisione, tuttavia, non ha risolto la crisi politica, che si è aggravata con l’approssimarsi del 17 novembre, data in cui la presidenza del Consiglio sovrano dovrebbe passare a un civile, passaggio che i militari vorrebbero rimandare alla prossima estate. La coalizione Ffc si oppone al dominio esercitato dai militari nel periodo di transizione e chiede il rispetto della dichiarazione costituzionale dell’agosto 2019. Solo pochi giorni fa il primo ministro Hamdok, dopo un incontro col generale Abdel Fattah al Burhan, presidente del Sovrano consiglio di transizione, ha dichiarato che non scioglierà il governo per formarne un altro. (Res)