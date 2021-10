Roma 2021: Letta, Conte sta gestendo bene fase cambiamento M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto convinto che Conte, con grande intelligenza politica, abbia gestito bene una fase non semplice per lui da quando ha deciso di prendere in mano il M5s. Ma sta gestendo bene questa fase complicata". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a margine della festa per la vittoria di Roberto Gualtieri a Roma, in piazza Santi Apostoli, rispondendo a chi gli chiedeva se l'endorsement di Giuseppe Conte fosse stato utile. (Rer)