Siria: Grandi (Unhcr) chiede più sostegno internazionale per 13 milioni di sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, ha chiesto un maggiore sostegno internazionale per gli oltre 13 milioni di siriani sfollati negli ultimi dieci anni. Attualmente, circa 6,7 milioni di sfollati vivono all'interno del paese e 5,5 milioni di rifugiati sono ospitati in cinque Paesi vicini, ha affermato Grandi nel corso di una visita in Siria, dove l'Alto commissario ha incontrato famiglie “esauste” dopo anni di sofferenza. “Eppure ho anche assistito alla loro forza e determinazione per ricostruire le loro vite”, ha detto il capo dell’Unhcr. Nonostante gli aiuti delle Nazioni Unite, alcune famiglie di sfollati mancano totalmente di accesso all’acqua e all’elettricità. “Hanno ancora bisogno di scuole e ospedali, hanno bisogno di guadagnarsi da vivere. Questo è un imperativo umanitario”, ha detto Grandi dopo la visita alla città di Talbiseh, nel governatorato di Homs. (segue) (Com)