Siria: Grandi (Unhcr) chiede più sostegno internazionale per 13 milioni di sfollati (2)

- “I periodi che seguono i conflitti sono sempre estremamente complessi. Ma dobbiamo sempre tenere a mente che alla fine si tratta di esseri umani con bisogni disperati. Non dovrebbero continuare a pagare il prezzo di crisi irrisolte. Mentre aspettiamo soluzioni politiche, le loro vite vanno avanti e dobbiamo sostenerle per avere una vita dignitosa", ha aggiunto Grandi. Sia in Siria che nei Paesi ospitanti, le crisi economiche, aggravate dall'impatto della pandemia di Covid-19, hanno provocato una forte svalutazione delle valute locali con conseguente aumento del costo della vita. Grandi ha incontrato il ministro degli Esteri siriano e ministro dell'Amministrazione Locale e dell'Ambiente, Hussein Makhlouf, con il quale ha discusso alcuni di questi temi. "Si tratta di cittadini siriani ed è responsabilità del governo garantire la loro sicurezza", ha affermato Grandi. Per l'Alto commissario, anche la comunità internazionale deve fornire maggiore sostegno e le risorse necessarie, in modo che i siriani possano riparare le case danneggiate, avere acqua corrente, assistenza sanitaria e mandare i propri figli a scuola. (Com)