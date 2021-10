Torino 2021: ultimato lo spoglio, Lo Russo sindaco col 59 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora è ufficiale: Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco di Torino. A comunicarlo è il Comune, al termine dello spoglio delle schede di tutti i 919 seggi della Città. Sostenuto da una coalizione di centrosinistra, il docente del Politecnico, già capogruppo Pd in Sala Rossa, ha ricevuto 168.997 voti, pari al 59.23 per cento del totale, superando così lo sfidante Paolo Damilano (centrodestra), che si è fermato al 40,77 per cento. (Rpi)