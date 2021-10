Italia-Svezia: Di Stefano riceve delegazione guidata da ministra Commercio estero Hallberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, ha ricevuto una delegazione svedese guidata dalla ministra del Commercio estero e degli Affari nordici Anna Hallberg. "La Svezia è un’importante potenza industriale europea, molto forte nei settori dell’automotive, delle tecnologie per la transizione digitale e delle telecomunicazioni", ha dichiarato Di Stefano scrivendo su Facebook. "Anche in vista dei grandi investimenti previsti dai nostri recovery plan nazionali, abbiamo deciso di organizzare occasioni di incontro per le nostre imprese, in modo da aiutarle a trovare nuove opportunità di business nei rispettivi mercati. Oltre a questo, ci siamo coordinati in vista delle prossime riunioni dei Ministri del Commercio dell’Unione Europea e del Wto. Ho chiarito che l’Italia è a favore degli accordi di libero scambio tra UE e Mercosur, Cile, Australia e Nuova Zelanda a patto che siano tutelati l’ambiente e le indicazioni geografiche dei nostri prodotti più iconici", ha affermato il sottosegretario. "Parlando infine di industria e autonomia strategica - ha proseguito Di Stefano -, abbiamo convenuto che è fondamentale che l’Europa sviluppi senza ritardo al proprio interno le catene del valore più importanti come quelle legate alle energie rinnovabili, ai prodotti sanitari ai semiconduttori e alle tecnologie per le comunicazioni. Per ottenere questo sarà necessario far evolvere alcune regole europee sulla concorrenza e sugli aiuti di stato, ma questo è un passaggio obbligato perché non possiamo più permetterci di dipendere totalmente da fornitori esteri per le produzioni più vitali per la nostra sicurezza. Stiamo lavorando duramente per questo. E presto vedremo i risultati", ha concluso. (Res)