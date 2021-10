© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema della leadership non mi interessa. Siamo in una fase in cui ci sono tre posizioni ed è difficile che uno possa comandare tutti". Lo ha detto, a proposito del centrodestra, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa presso la sede del partito, a Roma, durante la quale ha commentato i risultati delle elezioni Amministrative. (Rin)