Roma 2021: Bonafoni, con Gualtieri sindaco per far rifiorire città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi per Roma è una giornata di festa. Il risultato raggiunto dal centro-sinistra al ballottaggio con Roberto Gualtieri, a cui esprimo le mie congratulazioni e i miei più sinceri auguri di buon lavoro, rappresenta una vittoria storica per le forze progressiste della Capitale e indica come il cammino intrapreso sia quello giusto. Da oggi Roma ha un grande sindaco, onesto e capace, con una visione e un'idea di città di lungo periodo, attento ai temi dell'ecologia e del lavoro, della lotta alle disuguaglianze, dei diritti, dell'equità e della parità di genere. Con 'Roma Futura' saremo a disposizione di questo laboratorio politico, al fianco di Roberto, con la determinazione e il coraggio delle scelte radicali necessarie per far rifiorire Roma". Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio, presidente di Pop idee in Movimento e promotrice della lista civica Roma Futura Marta Bonafoni.(Com)