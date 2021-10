© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio i migliori auguri a Roberto Gualtieri, Damiano Coletta, Francesca Sbardella e Marco Crocicchi, nuovi sindaci di Roma, Latina, Frascati e Bracciano. Ci aspettano davanti anni meravigliosi per cambiare le nostre città! Questa è una giornata che ricorderemo per tanto tempo". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)