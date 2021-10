© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Taddeo è stato eletto sindaco di Formia. Il neo sindaco, sostenuto tra gli altri da Forza Italia e Fratelli d'Italia, ha ottenuto il 50,13 per cento dei consensi. Lo sfidante, il civico Amato La Mura, si è fermato al 49,87 per cento. Nel Comune pontino su 33.125 aventi diritto sono andati alle urne 15.627 elettori ovvero il 47,18 per cento. (Rer)