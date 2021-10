Amministrative: Salvini, dato su cui ragionare è il non voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un dato su cui ragionare è il non voto perché in alcune città il non voto al secondo turno ha superato in alcuni quartieri il 70 per cento". Lo ha detto il leader della Lega, Matto Salvini, durante una conferenza stampa in Calabria, in merito all’affluenza definitiva rilevata ai ballottaggi alle elezioni Amministrative. "Se uno viene eletto sindaco da una minoranza della minoranza, è un problema per la democrazia", ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno. (Rin)