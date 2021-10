Germania: Covid, ministro Salute Spahn per revoca situazione epidemica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, si è espresso a favore della revoca della situazione epidemica di portata nazionale, proclamata in Germania il 28 marzo 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Il dicastero guidato da Spahn ha confermato le indiscrezioni diffuse in merito dal quotidiano “Bild”. Prorogato periodicamente dal Bundestag, per l'ultima volta alla fine di agosto per tre mesi, questo regime scade automaticamente in caso di mancato rinnovo da parte del parlamento federale. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la situazione pandemica di portata nazionale consente al governo tedesco e agli esecutivi dei Laender di emettere ordinanze senza l'approvazione degli organi legislativi. Al riguardo, Spahn ha affermato che, dato il rischio “moderato” di contagio da Covid-19 che si registra attualmente in Germania e il tasso di vaccinazione contro il virus raggiunto nel Paese, la situazione epidemica di portata nazionale potrebbe scadere il 24 novembre prossimo. (Geb)