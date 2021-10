Trieste: Salvini, che ministro Interno usi idranti contro lavoratori mi preoccupa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che il ministro dell'Interno "usi gli idranti contro i lavoratori e i guanti di velluto contro gli squadristi, mi stupisce e mi preoccupa. È stato fatto in maniera strumentale per le elezioni Amministrative? Spero di no, ma in ogni caso l'errore mi sembra evidente". Lo ha rilevato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa in Calabria. "Lamorgese mi spieghi perché lascia tranquillamente assediare istituzioni a Roma gente che per legge non poteva essere a piede libero - ha osservato l'ex titolare del Viminale - e ordini di usare idranti e lacrimogeni contro i portuali e gli studenti seduti per terra, a Trieste. Non mi sembra normale, c'è qualcosa che non funziona. Ribadisco a Draghi la mia richiesta: facciamo un incontro con il ministro Lamorgese, perché le prossime settimane non saranno facili se la gestione dell'ordine pubblico sarà così schizofrenica". (Rin)