G20: Giovannini, approccio verso sostenibilità sta cambiando rapidamente

- Per molti anni non si è pensato al tema della sostenibilità, ma oggi molte persone – includendo il settore assicurativo – stanno cambiando rapidamente nel loro modo di confrontarsi su questi argomenti. Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, intervenendo all’Insurance Summit 2021 organizzato da Ania. “Non bisogna più pensare che la priorità sia ritornare alla crescita per poi affrontare questi temi, si tratta del passato: e purtroppo è stato questo il modo con cui per decenni abbiamo affrontato questi temi, malgrado il fatto che gli scienziati continuassero a mandare segnali di allerta”, ha detto, aggiungendo che le politiche “stanno cambiando ma dobbiamo dare più slancio, accelerare, arrivare ad un approccio e ad una mentalità che siano più olistiche”. (Rin)