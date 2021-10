Singapore: da domani i viaggiatori italiani vaccinati potranno entrare in città senza quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani per i collegamenti con Singapore sarà attiva la "Vaccinated travel lane", iniziativa che permetterà ai viaggiatori italiani vaccinati di entrare nel Paese senza dover trascorrere un periodo di quarantena, un passo importante verso il pieno ritorno alla normalità negli spostamenti aerei. È quanto emerso durante l'incontro in videoconferenza svoltosi stamane tra il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e il ministro dei Trasporti e ministro incaricato delle relazioni commerciali di Singapore, S. Iswaran. Il ministro di Singapore ha valorizzato l'iniziativa voluta dal suo governo mentre il ministro Giovannini ha ribadito l'apprezzamento dell'Italia per l'adozione di questa misura, a lungo attesa della comunità nazionale residente a Singapore e dai numerosi imprenditori e investitori italiani. I due ministri hanno inoltre discusso delle potenzialità di collaborazione nel settore della mobilità sostenibile, tema che sarà oggetto di un approfondimento dedicato tra le competenti strutture al fine di individuare possibili iniziative da sviluppare anche con il coinvolgimento del settore privato. Iswaran ha elogiato la presidenza italiana del G20 e sottolineato la disponibilità di Singapore a collaborare anche nelle sedi multilaterali preposte, come l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao), per favorire la piena ripresa in sicurezza dei collegamenti internazionali. (Fim)