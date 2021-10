Legge Bilancio: Gelmini, FI chiederà con forza taglio cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ha sottolineato che FI, "in vista della discussione sulla prossima legge di Bilancio, chiederà con forza il taglio del cuneo fiscale, il taglio delle tasse. L’unico modo per aumentare l’occupazione in questo Paese - ha aggiunto - è tagliare il costo del lavoro. Le imprese vogliono investire, vogliono assumere, vogliono creare sviluppo. Dobbiamo metterle nelle condizioni di fare tutte queste cose". L'esponente dell'esecutivo è intervenuta all’Assemblea generale 2021 di Confindustria Brescia, a Pisogne (Bs). (Rin)