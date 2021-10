Amministrative: Battisti (Pd), trionfo del centrosinistra, ora alleanza democratici-antifascisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste elezioni amministrative segnano il trionfo del centrosinistra a Roma e nel Lazio, a dimostrazione di come il buongoverno della Regione a guida Nicola Zingaretti incida nelle scelte di voto dei cittadini. Anche a livello nazionale è evidente la sconfitta della destra e dei sovranisti. Faccio i complimenti a Gualtieri per lo straordinario risultato, è il miglior sindaco per Roma. Adesso uniti per costruire l'alleanza dei democratici e degli antifascisti". Così in una nota Sara Battisti, vicesegretario regionale del Partito democratico. "In provincia di Frosinone - continua -complimenti a Luca Di Stefano, al quale saremo accanto per governare Sora: il Partito democratico è stato decisivo in questa elezione. Ora avanti, insieme al Pd Provinciale, per preparare la vittoria di Frosinone e proseguire con il radicamento del partito in tutti i comuni". (Com)