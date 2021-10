Bangladesh: coordinatrice Onu, attacchi a minoranza induista vanno fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coordinatrice delle Nazioni Unite in Bangladesh, Mia Seppo, ha invocato un’azione decisa per fermare le aggressioni contro le minoranze, dopo i recenti episodi di violenza contro la comunità induista, che ha collegato alla violenza verbale in rete. “I recenti attacchi agli indù sono alimentati dai discorsi d’odio sui social media, sono contrari ai valori della Costituzione e devono essere fermati”, ha scritto Seppo su Twitter. Il tweet fa riferimento a una serie di atti vandalici commessi, soprattutto nei distretti di Comilla e Bandarban, durante la festa di Durga Puja, celebrata dalla comunità induista, che costituisce l’8,5 per cento circa della popolazione, per il 90 per cento islamica: alcuni templi sono stati presi di mira da manifestanti musulmani che hanno denunciato una profanazione del Corano. La premier, Sheikh Hasina, ha condannato la violenza e promesso che i responsabili saranno perseguiti. La polizia ha aperto diverse indagini ed effettuato i primi arresti. (Inn)