Recovery: Bonomi, risorse Pnrr non bastano, servono riforme

- Le risorse del Pnrr non bastano, e il governo ha inserito questo punto nella Nota di aggiornamento al Def (Nadef) con grande onestà intellettuale. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo oggi all’assemblea generale di Confindustria Brescia. “Nella Nota viene spiegato che la crescita tendenziale sarà identica a quella programmatica a partire dal 2024, e entrambe non supereranno il due per cento: questo non basterà per sostenere il debito pubblico emergenziale che abbiamo accumulato”, ha detto, sottolineando la necessità di crescere ancora di più. “Tuttavia, questo riusciremo a farlo soltanto attuando le riforme che stiamo aspettando da 25 anni”, ha detto. (Rin)