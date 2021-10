Sicilia: Musumeci, solidarietà a Pellegriti basta odio politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il clima di odio e violenza che purtroppo si acuisce, spesso condizionandola, in campagna elettorale ha ormai assunto dimensioni preoccupanti. A Carmelo Pellegriti, destinatario di pensieri e frasi che atterriscono per la loro gravità, tutta la mia personale e piena solidarietà". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando le minacce rivolte a Pellegriti che domenica affronterà il ballottaggio per l'elezione del sindaco di Adrano, in provincia di Catania.(Ren)