Serbia-Kosovo: capo missione Unmik, incidenti aumentano la sfiducia tra le comunità

- Il capo della Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), Zahir Tanin, è intervenuto oggi a New York alla seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sull'ultimo report relativo alla situazione in Kosovo. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Tanin ha dichiarato che i recenti incidenti in Kosovo hanno aggravato la sfiducia tra le comunità etniche. Per questo motivo, ha aggiunto, il dialogo sotto gli auspici dell'Unione europea è ormai "un imperativo". Tanin ha ricordato che nel periodo preso in considerazione dalla relazione si sono seguiti diversi eventi causati dalla mancanza di comprensione e comunicazione politica. A questo proposito il capo della missione Unmik ha citato la questione delle targhe automobilistiche. Le autorità di Pristina, ha detto Tanin, senza un'adeguata comunicazione con altre organizzazioni, inclusa la missione Nato in Kosovo (Kfor), hanno iniziato ad attuare un nuovo provvedimento approvato dal governo sulle targhe. I veicoli blindati sono apparsi al confine amministrativo con la Serbia, ha ricordato ancora Tanin, ed è stato usato del gas lacrimogeno per disperdere i manifestanti. Il fatto che una tale mossa non sia stata oggetto di discussione nelle comunicazioni regolari, ha concluso Tanin, ha portato a due giorni di tensioni, interrotte con la mediazione dell'Ue e il sostegno della diplomazia statunitense. (Seb)