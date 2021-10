Difesa: Kosovo, dopo 8 anni l’Italia cede il comando della missione Kfor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guerini ha speso parole di plauso per l’operato delle Forze armate italiane in Kosovo complimentandosi con il generale Federici per il valore della sua leadership riconosciuta da tutti e ampiamente apprezzata dalla Nato. L’impronta attuale della Nato in Kosovo va dunque ben oltre la mera dimensione militare e le parole chiave per Kfor rimangono quelle dell’impegno per la stabilità attraverso il dialogo e la presenza sul campo, impegno che è stato e rimane al centro della leadership italiana, all’insegna della coesione, della trasparenza e della coerenza dell’Alleanza e dei suoi partner. “As one we progress, una visione comune insieme alle altre organizzazioni internazionali e alle istituzioni in Kosovo sarà sempre essenziale per il successo della missione Kfor e per la stabilità dell’area balcanica; a riguardo la collaborazione tra Nato e Ue nella mediazione che ha portato al superamento della crisi delle targhe pochi giorni or sono ne rappresenta un esempio tangibile, solo l’ultimo di una serie che dura da oltre 20 anni", nel suo discorso di commiato il generale Federici ha voluto focalizzare l’attenzione sul significato del motto coniato durante il suo mandato ripercorrendo i fatti più importanti di un anno che lo hanno visto impegnato su più fronti a garantire a tutte le comunità del Kosovo un’ambiente pacifico in cui vivere e alla comunità internazionale la stabilità dei Balcani occidentali. Ha poi concluso il suo intervento con il commosso ringraziamento agli uomini e le donne che hanno servito la missione, con un lavoro encomiabile svolto in un periodo reso ancora più difficile alla pandemia da Covid-19: “Sarò sempre grato ad ognuno di voi, le differenze dei singoli hanno reso più efficace e vincente il lavoro del gruppo”. (segue) (Com)