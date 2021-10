Serbia-Kosovo: ministro Esteri Selakovic, Pristina viola gli accordi sottoscritti a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Pristina "stanno violando l'accordo di Bruxelles", discriminando i serbi e minando la loro stabilità economica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, intervenendo alla seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata all'ultimo report sulla situazione in Kosovo. "Le provocazioni da parte di Pristina si verificano sempre più velocemente ogni giorno e minacciano la sicurezza dei serbi in Kosovo. Quindi (le autorità kosovare) violano gli accordi raggiunti nel dialogo a Bruxelles", ha detto Selakovic. Il ministro ha poi menzionato "l'ultima invasione", secondo le sue parole, delle unità speciali della polizia kosovara nel nord a maggioranza serba. Il capo della diplomazia serba ha infine detto che "nell'ultimo attacco con armi da fuoco effettuato da unità speciali di Pristina" una donna è morta, 10 persone sono rimaste ferite e una di queste versa in gravi condizioni. (segue) (Seb)