Speciale infrastrutture: Cancelleri, solo con azioni concrete è possibile un vero cambiamento

- Sono “orgoglioso di sapere che la nuova compagnia Ita, già dal suo primo volo, ha volato sostenibile: in un mondo rivolto al rispetto dell’ambiente ogni passo avanti in questa direzione va riconosciuto, imitato ed incoraggiato”. Lo afferma in una nota Giancarlo Cancelleri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, dopo aver appreso che l’aeroporto di Fiumicino è il primo scalo in Italia a rendere disponibile il Saf (Sustainable aviation fuel), combustibile green. “Grazie all’accordo sottoscritto tra Aeroporti di Roma ed Eni, la nuova compagnia Ita infatti ha potuto utilizzare il Saf su alcuni voli già dal primo giorno di avvio delle operazioni: l’utilizzo dei biocarburanti su alcuni voli già nel primo giorno di attività è un’ottima notizia all’altezza delle nuove sfide dell’azienda sulla salvaguardia ambientale”, ha detto. (Com)