Speciale infrastrutture: Valentino (Sparke) a “Nova”, primo tratto del cavo internet BlueMed pronto per fine 2022

- Il primo tratto del BlueMed, il mega cavo internet che collegherà Genova con Palermo e con l’Estremo oriente, dovrebbe essere pronto già alla fine del 2022. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Giuseppe Valentino, Vice President Product Management Backbone and Infrastructure Solutions di Sparkle, a margine dell’evento “La sfida sottomarina per le infrastrutture digitali nel Mediterraneo”, tenuto al Palazzo della Marina nell’ambito degli incontri della dodicesima edizione del Festival della Diplomazia. “La realizzazione del cavo è partita e sono in corso i sopralluoghi delle navi oceaniche per definire esattamente il tracciato dei cavi. Tale attività adesso è in corso nel Mediterraneo e proseguirà poi nel Mar Rosso e nell’Oceano indiano. Il primo tratto del sistema che collegherà Palermo con Genova, con tutte le sue diramazioni nel Tirreno, è atteso per essere pronto alla fine del 2022. Il resto del sistema nel Mediterraneo è previsto tra il 2023 e la prima metà del 2024”, ha detto Valentino. La scorsa estate Sparkle ha annunciato la collaborazione con Google e altri operatori per la realizzazione di Blue and Raman Submarine Cable Systems: Blue System collegherà Italia, Francia, Grecia e Israele e Raman System Giordania, Arabia Saudita, Gibuti, Oman e India. Nell’ambito di Blue System, Sparkle sta portando avanti anche il suo progetto esclusivo del cavo BlueMed, con quattro coppie di fibre aggiuntive per avviare collegamenti diretti e senza interruzioni in tutto il bacino del Mediterraneo. Segmenti del BluMed sono previsti in Corsica (Bastia), Sardegna (Golfo Aranci), Tunisia (El Kala e Biserta), Libia (Tripoli, Bengasi e Derna). “Per i landing point (i punti di approdo del cavo, ndr) stiamo perfezionando alcuni accordi: alcuni sono già definiti altri sono in corso di perfezionamento. Non soltanto nel Mediterraneo ma anche nella parte asiatica”, ha aggiunto il manager di Sparkle. (Res)