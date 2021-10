Speciale infrastrutture: assessora Roma, in arrivo nuova campata ponte ciclopedonale Laurentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte partirà da Bolzano un autotreno per far arrivare a Roma la nuova campata del ponte ciclopedonale di via Laurentina, che era stata rimossa a seguito del danno causato dall'urto di un camion. Lo riferisce su Facebook l'assessora uscente alle Infrastrutture di Roma, Linda Meleo. "Inizieranno le operazioni per assemblare la struttura - spiega Meleo - e, se non ci saranno problemi a ora non noti, contiamo di montare il tratto mancante entro martedì. Le procedure seguite sono state quelle più veloci possibili considerato il codice degli appalti e le verifiche necessarie per questo tipo di infrastrutture. Queste ultime, lo ricordo, sono le medesime a prescindere dalla lunghezza del ponte. Purtroppo si sono aggiunti dei ritardi da parte dell'impresa per le note difficoltà di reperimento delle materie prime, legno e ferro in particolare, dovute alla crisi Covid, e che hanno investito tutti i settori produttivi. Ora ci siamo - conclude -, a brevissimo avremo di nuovo il ponte percorribile, migliorato anche dalle manutenzioni effettuate nelle settimane scorsa dal Dipartimento Simu". (Rer)