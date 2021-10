Imprese: Tim entra nell’indice Mib Esg di Euronext e Borsa Italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim entra a far parte del nuovo indice Mib Esg lanciato da Euronext e Borsa Italiana. Stando al relativo comunicato stampa, il nuovo paniere è dedicato alle aziende blue chip quotate in Italia che adottano le migliori pratiche in ambito sociale, ambientale e di governance. L’impegno di Tim verso i principi Esg, prosegue la nota, trova conferma nel piano strategico 2021-2023: dallo scorso gennaio il gruppo ha allineato le proprie fonti di finanziamento, fissando obiettivi pluriennali e misurabili al centro della propria strategia di sviluppo. In quest’ottica è stato collocato, a inizio anno e con grande successo, il primo sustainability bond da un miliardo di euro. Tim, si legge nel documento, si pone come obiettivo diventare carbon neutral nel 2030 e utilizzare entro il 2025 energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili, azzerando così le emissioni indirette: al tempo stesso, il gruppo ha rafforzato la governance della sostenibilità, costituendo un comitato endoconsiliare di sostenibilità, presieduto dal presidente Salvatore Rossi, che ha il compito di accelerare l’implementazione degli impegni Esg. Al centro del piano ci sono poi lo sviluppo di tecnologie e di progetti in linea con i principi Esg, insieme all’impegno a promuovere valori e best practice attraverso progetti come Operazione Risorgimento Digitale. (Com)