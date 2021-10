Spagna: ex direttore intelligence Maduro, Podemos ha ricevuto denaro attraverso Cuba e Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore dell'intelligence venezuelana Hugo Carvajal ha consegnato un documento al giudice del Tribunale nazionale spagnolo Manuel Garcia-Castellon in cui assicura che Unidas Podemos, partner di minoranza del governo del presidente Pedro Sanchez, ha ricevuto denaro attraverso Cuba e Venezuela. Secondo quanto rivelato dal quotidiano "Ok Diario", nella sua dichiarazione scritta Carvajal ha riferito che un emissario venezuelano ha raccolto il denaro dell'ambasciata cubana a Caracas e lo ha fatto recapitare a Unidas Podemos o con consegne a mano di contanti nella stessa Caracas o inviandolo in Spagna attraverso gli uffici diplomatici del governo venezuelano. Con queste carte l'ex capo dell'intelligence cerca di sostenere la dichiarazione volontaria che ha fatto il 20 settembre davanti a Garcia Castellon nell'ambito del procedimento aperto dal magistrato sul terrorismo internazionale. L'offerta del militare venezuelano al Tribunale nazionale è arrivata dopo che il suo processo di estradizione negli Stati Uniti per presunti crimini di traffico di droga e armi è stato riattivato quando è stato arrestato il 9 settembre a Madrid. Sia il Tribunale nazionale che il governo spagnolo avevano dato il via libera nel 2020 alla sua consegna alle autorità statunitensi, ma l'estradizione è sospesa in attesa della risoluzione della richiesta di asilo presentata nel 2019 da Carvajal. (Spm)