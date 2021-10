Covid: governo britannico, i mesi invernali saranno "complicati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha ammesso che la stagione invernale sarà "complicata" per quanto riguarda i contagi da Covid-19. Come ha riferito l'emittente "Sky News", il portavoce del primo ministro Boris Johnson ha detto che il governo continua a tenere attentamente d'occhio le statistiche. "Lo sapevamo che i prossimi mesi sarebbero stati difficili", ha commentato a proposito del numero crescente di contagi. Il portavoce conferma che il programma di vaccinazione andrà avanti per essere "la prima arma di difesa, insieme ai trattamenti e il sistema di tracciamento". (Rel)