Francia: Marsiglia, coppia di insegnanti minacciata di morte con foto di Paty

- A Marsiglia una coppia di insegnanti ha ricevuto al proprio domicilio diverse lettere contenenti minacce di morte, insieme ad una foto di Samuel Paty, docente sgozzato lo scorso anno fuori Parigi per aver mostrato delle immagini di Maometto in classe. Lo riferisce in anteprima l'emittente "BfmTv". La foto di Paty è stata recapitata ai due insegnanti l'8 ottobre scorso, mentre quattro giorni dopo è arrivata una lettera con scritto "Tu creperai". Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre è stata recapitata una nuova lettera. "Ultimi giorni... settimana prossima morirai": questo il contenuto del messaggio. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. (Frp)