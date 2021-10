Nord Macedonia: amministrative a Skopje, candidata opposizione ottiene il 37 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata a sindaco di Skopje sostenuta dall'opposizione, Danela Arsovska, ha raccolto la maggioranza relativa con il 37 per cento delle preferenze nelle elezioni amministrative tenute ieri. Lo riferisce l'emittente "Radio slobodna Evropa", precisando che il risultato è emerso dal 90 per cento dello spoglio delle schede. L'attuale sindaco, Petre Shilegov, sostenuto dalla maggioranza, ha ricevuto circa il 35 percento dei voti. La Commissione elettorale centrale ha annunciato che 31 sindaci sono stati eletti al primo turno delle elezioni locali nella Macedonia del Nord. I dati per 15 comuni e per la città di Skopje non sono stati ancora completamente elaborati. L'opposizione guidata dall'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne) ha vinto in 19 comuni, l'Unione socialdemocratica (Sdsm) al potere ha vinto in nove comuni e l'Unione Democratica per l'Integrazione (Dui), partito albanese partner della coalizione nel governo, ha ottenuto tre sindaci dopo il primo turno. (Seb)