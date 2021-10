Sardegna: a Cagliari presto riaperta la Torre dell'Elefante, per l'Antiteatro bisognerà attendere il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anfiteatro romano di Cagliari sarà riaperto al pubblico entro il 2024 mentre la Torre dell'Elefante già questa settimana. Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, in un video pubblicato sui social netework, parla del futuro di due dei più importanti monumenti cittadini. Per l'Anfiteatro Truzzu ha annunciato il via ai lavori per il secondo letto del restauro e la prossima aggiudicazione della gara per il completamento del terzo lotto. Per la Torre dell'Elefante l'autorizzazione alle visite potrebbe arrivare già da questa settimana. Truzzu ha anche annunciato un bando da 1,5 milioni per la nuova via Roma. "Vogliamo realizzare la piazza sul mare - ha detto - Le auto? Decideranno i progettisti se transiteranno sul tunnel o se ci saranno altre soluzioni". (Rsc)