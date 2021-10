Covid: Ema, iniziata valutazione per uso vaccino Pfizer su bambini da 5 a 11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha iniziato a valutare una domanda per estendere l'uso del vaccino anti-Covid 19 di BioNTech/Pfizer, Comirnaty, ai bambini dai 5 agli 11 anni. Ema ha spiegato che Comirnaty è un vaccino per la prevenzione del Covid-19, attualmente autorizzato per l'uso in persone di 12 anni e più. Contiene una molecola chiamata Rna messaggero (mRna) con le istruzioni per produrre una proteina, nota come proteina spike, che è naturalmente presente nella Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid. Il vaccino funziona preparando il corpo a difendersi contro la Sars-CoV-2. Il comitato per i farmaci umani dell'Ema (Chmp) esaminerà i dati sul vaccino, compresi i risultati di uno studio clinico in corso che coinvolge bambini dai 5 agli 11 anni, per decidere se raccomandare di estenderne l'uso. L'opinione del Chmp sarà poi trasmessa alla Commissione europea, che emetterà una decisione finale. L'Ema comunicherà il risultato della sua valutazione, che è previsto in un paio di mesi, a meno che non siano necessarie informazioni supplementari. (Beb)