Spagna: ministro Escriva, ottobre mese eccellente per iscrizioni alla Previdenza sociale

- Ottobre in Spagna si sta rivelando "eccellente" in termini di iscrizioni alla Previdenza sociale con una certa "accelerazione" rispetto ai mesi precedenti. Lo ha affermato il ministro dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni, Jose Luis Escriva, spiegando che secondo la tendenza in atto il sistema spagnolo alla fine del mese avrà guadagnato poco più di 91 mila contribuenti in termini destagionalizzati con un totale di 19.651.324 di iscritti. Un'altra delle previsioni fatte oggi da Escriva è che anche il numero di lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Erte) rimarrà al livello medio degli ultimi mesi, scendendo del 12,7 per cento a 208 persone, di cui 140 mila in sospensione totale ed il resto solo parzialmente. Su questo punto, il ministro ha detto di non avere dati quantitativi su quanti lavoratori potrebbero lasciare l'Erte questo mese, dato che le aziende hanno avuto tempo fino al 15 per presentare nuove domande di cassa integrazione. Tuttavia, i dati "qualitativi" indicano una forte riduzione del numero degli interessati a partire da novembre. Fino a questo momento la ripresa dell'occupazione è stata territorialmente disomogenea poiché mentre la regioni meridionali della Spagna (Andalusia, Estremadura, Murcia, Valencia e Castilla La Mancha) ha già superato di oltre il 2 per cento la sua occupazione pre-pandemia, nel nord-ovest (Galizia, Asturie, Cantabria, Paesi Baschi e Castiglia e Leon) è ancora sotto il 2 per cento di affiliati che aveva prima della crisi sanitaria. (Spm)