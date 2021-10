Messico: covid, ricevuti quasi dodici milioni di dosi dello Sputnik V (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà ottobre l'Oms ha fatto sapere che riprenderanno presto l'analisi del dossier Sputnik per una eventuale autorizzazione all'uso in emergenza sin qui non arrivata per "mancanza di alcuni documenti giuridici". Il prodotto dell'istituto Gamaleya, approvato in circa 70 paesi e valutato con buone percentuali di efficacia da diversi studi, non è neanche approvato dall'Unione Europea. Il via libera dell'Oms si rivela peraltro fondamentale per il Messico, soprattutto in vista della prossima riapertura delle frontiere con gli Stati Uniti, prevista per il mese di novembre, dopo un anno e mezzo di restrizioni: la Casa Bianca ha infatti stabilito che potranno entrare nel Paese, anche per viaggi "non essenziali" (lavoro o emergenze sanitarie) i messicani vaccinati con prodotti riconosciuti dall'organismo internazionale. E molti sono già in Messico i cittadini che hanno ricevuto lo Sputnik. (segue) (Mec)