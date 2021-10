Messico: covid, ricevuti quasi dodici milioni di dosi dello Sputnik V (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 17 ottobre il Messico ha vaccinato il 52,7 per cento della popolazione, di cui il 39,6 per cento con doppia somministrazione. Dall'inizio della pandemia, il Messico ha totalizzato 282.773 decessi riconducibili alla Covid-19, risultando il quarto paese al mondo per decessi in numero assoluto. Calcolati su centomila abitanti, i morti sono 219, oltre tre volte in più della media mondiale, 62,5. I contagi hanno superato quota 3.732mila, 2.984 per ogni centomila abitanti, sotto i 3.066 a livello globale. (Mec)