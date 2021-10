Roma 2021: Gualtieri, ringrazio i miei avversari Michetti, Calenda e Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio i miei avversari, Enrico Michetti che ha tenuto il confronto su un piano civile; Carlo Calenda per il contributo e il voto espresso a mio sostegno; la sindaca Virginia Raggi per l'impegno profuso in questi anni". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, dalla sede del suo comitato elettorale a Portonaccio commentando il forte vantaggio che emerge dai primi exit poll. (Rer)