Kirghizistan: vice presidente parlamento Kasymalieva rappresenterà il Paese all’Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale vice presidente del Parlamento Aida Kasymalieva diventerà rappresentante permanente del Kirghizistan alle Nazioni Unite. Lo riferisce il portale d’informazione “24.kg”, secondo cui la candidatura è stata approvata dalla commissione parlamentare sugli Affari internazionali, la Difesa e la Sicurezza. Ieri la stessa Kasymalieva aveva annunciato la decisione di non partecipare alle prossime elezioni legislative. Ex giornalista, la donna era entrata in parlamento con la lista del Partito social democratico del Kirghizistan (Sdpk) e a sostegno dell’allora presidente Almazbek Atambayev. Successivamente, tuttavia, era passata dalla parte del successore Sooronbai Jeenbekov e nell’ottobre del 2020 aveva concorso alle legislative (i cui risultati sono stati successivamente annullati) per il partito Birimdik.(Res)